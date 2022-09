In New Tales of the Borderlands begleiten wir Restaurant-Besitzerin Fran, Streetkid Otavio und Wissenschaftlerin Anu auf ihrer Reise durch die Badlands. Das neue Story-Adventure, das am 21. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erscheint, wird als Sequel zu Tales from the Borderlands von Gearbox entwickelt.

Der Gameplay-Ausschnitt gibt einen kleinen Einblick in die Story, zeigt eine lustige Anspielung auf Metal Gear Solid und stellt das Kampfsystem vor. Offenbar tragen wir unsere Gefechte mit sammelbaren Action-Figuren aus. Ein Sieg bringt uns dabei nicht nur weiter, sondern belohnt uns auch mit einer neuen Figur.