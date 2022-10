New Tales from the Borderlands - Launch-Trailer zum Story-Adventure veröffentlicht

New Tales from the Borderlands ist das Sequel zum Story-Adventure Tales from the Borderlands. Das Spiel ist am 21. Oktober für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen. Statt Telltale hat Gearbox die Entwicklung übernommen, die Geschichte folgt drei komplett neuen Hauptcharakteren.

Wie schon im Vorgänger stehen Entscheidungen im Zentrum des Spiels, außerdem gibt es ein neues Kampfssystem mit sammelbaren Actionfiguren. Borderlands ist natürlich für seinen überdrehten und teilweise makabren Humor bekannt. Dieser wird im Launch-Trailer wieder klar ersichtlich und dürfte ein wichtiger Teil des Titels sein.