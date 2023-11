Nexus: Das erste Assassin's Creed in VR ist jetzt verfügbar

Assassin's Creed Nexus VR ist am 16. November für die VR-Headsets Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro erschienen. In Annikas Test zum Spiel erfahrt ihr, wie das erste Assassin's Creed in der virtuellen Realität abschneidet und für wen es sich lohnt.

Nexus VR lässt euch gleich mehrere Epochen erkunden. Ihr dürft in die Roben von Ezio aus Assassin's Creed 2, Kassandra aus AC Odyssey und Connor aus AC 3 schlüpfen. Aus der Ego-Perspektive kämpft ihr gegen Gegner, schleicht durch feindliche Gebiete und springt von Dach zu Dach – alles aus der Ego-Perspektive.

Dabei dürft ihr kleine offene Gebiete erkunden und auch Nebenaufgaben und Herausforderungen meistern.