NHL 23 - Neuer Trailer zeigt die überarbeitete Präsentation der Matches

Mit NHL 23 liefert EA Sports auch in diesem Jahr wieder einen neuen Ableger für alle Eishockey-Fans. Das Spiel erscheint am 14. Oktober für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Im neuen Trailer gehen die Entwickler*innen auf die Verbesserungen bei der Präsentation ein, die der neue Teil mitbringen wird.

Vom Einlaufen in die Halle bis zur Feier des Stanley Cups ist dabei nahezu jeder Teil angepasst worden. Es gibt viele neue Einblendungen, vor Länderspielen werden die Hymnen gespielt und Meisterfeiern sollen jetzt individueller ablaufen. Auch beim Erstellen eines eigenen Pros oder eines Teams gibt es mehr Möglichkeiten.