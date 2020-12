11.12.2020 01:29 Uhr

Nier Replicant ist das Remake zum ersten Nier-Spiel aus dem Jahre 2010. Dieses soll sich noch mehr an dem Nachfolger Nier Automata beim Gameplay erinnern. Genau das wurde jetzt auch im Trailer gezeigt, der im Rahmen der Pre-Show der The Game Awards veröffentlicht wurde. So erscheint das Remake jetzt schon deutlich actionreicher und behält trotzdem die Shooter-Elemente des Originals.

Nier Replicant erscheint am 21. April für PS4, Xbox One und PC.