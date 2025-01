Ninja Gaiden 4 angekündigt - Team Ninja bringt legendäre Action-Serie zurück

Auf der Xbox Developer Direct haben Team Ninja und Platinum Games Ninja Guiden 4 angekündigt.

Im neuen Teil schlüpfen wir in die Rolle von Yakumo, einem neuen Protagonisten, aber auch Ryu Hayabusa soll erneut eine wichtige Rolle übernehmen. Damit will die Fortsetzung an alte Hasen, aber auch Neueinsteiger*innen richten. Bereits im Herbst 2024 soll es losgehen, dann können wir den Titel auch direkt im Xbox Gamepass spielen.

Die Ninja Gaiden-Reihe, die ursprünglich in den späten 1980er Jahren von Tecmo entwickelt wurde, zeichnet sich durch ihren hohen Schwierigkeitsgrad, schnelle Action und präzises Gameplay aus und gilt heute als absoluter Kultklassiker.