Nintendo Direct-Trailer enthüllt vier Titel für Switch Online + Erweiterungspaket

Nintendo hat im Rahmen der Nintendo Direct vier weitere Spiele bekannt gegeben, die alle mit einem Switch Online + Erweiterungspaket-Abo ab dem 18. Juni ohne weitere Kosten spielen können. Es sind vier echte Klassiker für Game Boy Advance und Nintendo 64, nämlich The Legend of Zelda: A Link to the Past - Four Swords, Metroid: Zero Mission, Perfect Dark und Turok: Dinosaur Hunter.