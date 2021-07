Nintendo Switch (OLED) - Trailer enthüllt Switch-Konsole mit neuer Display-Technologie

06.07.2021 15:22 Uhr

Noch in diesem Jahr wird Nintendo eine neue Variation der Nintendo Switch-Familie zum Kauf anbieten. Ab dem 8. Oktober 2021 ist das neue OLED-Modell der Switch verfügbar. Wie der Name schon sagt, wird der bisherige Bildschirm der Konsole durch ein neues, größeres OLED-Display (7 Zoll) ersetzt, was vor allem für prächtigere Farben sorgen soll.

Darüber hinaus wurde der Stand der Switch-Konsole im Handheld-Modus überarbeitet, wodurch er nun flexibel wird. Zudem wurde der Docking Station ein LAN-Anschluss hinzugefügt, was bei großen Downloads und beim Online-Multiplayer für Erleichterung sorgen könnte.

Das OLED-Modell der Nintendo Switch erscheint am 8. Oktober 2021 zum Preis von 349,99 US-Dollar (voraussichtlich 299 Euro).