Nintendo Switch Online - Im Juli winken vier neue Mega Drive-Spiele

Der Erweiterungspass für Nintendo Switch Online erhält am 30. Juni vier neue Spiele für den Sega Mega Drive. Auf den Nintendo-Systemen Switch, Switch Lite und Switch OLED könnt ihr folgende Titel in der Mega Drive-App ab sofort spielen: Comix Zone, Target Earth, Zero Wing und Mega Man: The Wily Wars.

Das Highlight unter den Neuzugängen dürfte für die meisten von euch Mega Man: The Wily Wars sein, das 16-Bit-Remakes der ersten drei Spiele der renommierten Mega Man-Serie beinhaltet. Wenn ihr alle drei Titel abschließt, bekommt ihr es in Wily Tower zudem mit einem komplett neuen Boss zu tun.