Nioh 2-Trailer stellt die neue Story vor & enthüllt DLC-Pläne

23.01.2020 14:57 Uhr

Als Nioh vor ein paar Jahren in die Lädem kam, konnte Team Ninja mit einem überraschend komplexen Soulslike auftrumpfen, das vor allem in Sachen Kampfsysten glänzte. Nur die Story um den irischen Samurai William wirkte gerade für westliche Augen etwas wirr erzählt, da viel Vorwissen über die Sengoku-Periode vorausgesetzt wurde. Mit Nioh 2 könnte sich das vielleicht ändern, zumindest macht der offizielle Story-Trailer Lust auf mehr.

Halb Mensch, halb Yokai: Auch in Nioh 2 verschlägt es uns in die Sengoku-Zeit, allerdings haben wir es hier mit einem Prequel zu tun. Die Geschichte startet im Jahr 1555 und handelt von der Ära der Streitenden Reiche. Allerdings liegt hier nicht so der der Fokus auf die politischen Hintergründe des feudalen Japans, sondern wir erleben die eher persönliche Geschichte von Protagonist Hideyoshi, der sich als Sölder verdingt und Yokai jagt.

Sein großes Geheimnis: Er ist nur ein halber Mensch und trägt auch Yokai-Blut in seinen Adern. Das schließt ihn von der allgemeinen Gesellschaft aus. Gemeinsam mit dem fahrenden Händeler Tokichiro, der seltsame "Spirit Stones" verkauft, lernt Hideyoshi nach und nach seine Yokai-Kräfte zu kontrollieren. Als dann auch noch die Yokai-Jägerin Mumyo zur Gruppe stößt, stellen sich die drei Helden in den Dienst von Herrscher Oda Nobunaga und müssen gemeinsam die Geheimnisse der Spirit Stones entschlüsseln. Dabei stellen sich ihnen sowohl Konkurrenten als auch dämonische Mächte in den Weg.

Drei Story-DLCs geplant

Wer sich den Season Pass von Nioh 2 besorgt, bekommt nach Launch des Action-RPGs Zugriff auf insgesamt drei verschiedene Story-Erweiterungen. Jede von ihnen, findet vor den Ereignissen von Nioh 2 statt und wird eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Neben neuen Haupt- und Nebenmissionen warten vor allem neue Waffen, Kampffähigkeiten und neue Charakere auf zahlende Kunden.



Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 für PS4 und PC.