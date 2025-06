No Man's Sky: Neues Gratis-Update heißt BEACON und krempelt das Siedlungs-Feature um

Hello Games hat ein neues Gratis-Update für das Weltraumspiel No Man's Sky angekündigt. Das trägt den Titel "BEACON" und soll vor allem das Siedlungs-Feature des Spiels umkrempeln. Nach dem Update soll es unter anderem möglich sein, mehrere Siedlungen zu besitzen und Bürgermeister*in dieser zu werden.



No Man Sky ist für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC- und PS-VR-Brillen sowie den PC erhältlich und wird zum Start der Switch 2 auch für die neue Nintendo-Konsole verfügbar sein.