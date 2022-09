No Place for Bravery-Trailer zeigt intensive Kämpfe des Action-RPGs

No Place for Bravery ist ein Action-RPG mit Pixelgrafik, das von Glitch Factory entwickelt wird und 2022 für Nintendo Switch und den PC erscheinen soll. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Thorn, einem gealterten Krieger, der die Chance auf Wiedergutmachung und Ehre erhält.

Die Kämpfe sollen intensiv und herausfordernd sein, gut getimte Paraden und Konter sind essentiell. Die Geschichte stellt Spieler*innen dabei immer wieder vor schwierige Entscheidungen, deren Folgen sich auf das Spiel auswirken sollen.