Nobody Saves the World - Das Zelda-like kommt endlich auf PS5/PS4 und Switch mit Couch-Coop

04.04.2022 17:50 Uhr

Anfang des Jahres ist mit Nobody Saves the World ein Geheimtipp im Xbox Game Pass für Xbox-Konsolen und PC erschienen. Jetzt kommt das Spiel mit etwas Verspätung am 14. April auch endlich für PS4, PS5 und Nintendo Switch.

In dem Zelda-like spielt ihr entweder alleine oder im Koop zusammen die gesamte Geschichte. Neu dabei ist, dass der Koop nicht nur Online sondern auch lokal auf der Couch an einer Konsole funktioniert.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Nobody, einem kleinen nackten Menschen, der durch Zufall in einen Weltenretter-Plot gestrickt wird. Aber Nobody hat die Möglichkeit, den Job zu ändern und wird so zum Beispiel zu einem Ritter, Magier, Dieb oder ausgefallenere Figuren wie eine Schildkröte, ein Geist oder ein Pferd. Jeder Job hat unterschiedliche Kräfte und Stärken, die ihr nutzen müsst, um die Welt nach und nach zu erkunden, Dungeons zu erledigen und Rätsel zu lösen.