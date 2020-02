Nochmal in schöner - 24 Remakes und Remaster-Spiele für Konsole & PC im Jahr 2020

06.02.2020 15:00 Uhr

Neuauflagen von Video- und Computerspielen sind nicht erst seit gestern in Mode, Remakes und Remaster-Spiele erleben in den letzten Jahren ein regelrechtes Hoch. Und das ist auch im Jahr 2020 nicht anders, denn auch in diesem Jahr könnt ihr euch auf jede Menge aufgepimpte Versionen von mehr oder weniger alten Spielen freuen.

In unserem Video haben wir 24 Remakes und Remaster-Spiele, die im Jahr 2020 erscheinen werden, für euch zusammengetragen.