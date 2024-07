Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt Sunwoos neuen Kräfte und starken Gegner

Crunchyroll veröffentlicht einen neuen Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von Solo Leveling, die laut Teaser schon bald kommen wird.

Um was geht’s in Solo Leveling? Die Geschichte dreht sich um den schwachen Jäger Sung Jin-Woo, der scheinbar keine sonderlich starken magischen Fähigkeiten besitzt und so kaum die Kämpfe mit den tödlichen Monstern überlebt.

Als seine gesamte Jägergruppe fast ausgelöscht wird, gibt ihm ein mysteriöses Programm namens “System” jedoch die seltene Möglichkeit, über alle bekannten Grenzen hinaus stärker zu werden. Einfacher ausgedrückt: Nur er kann plötzlich leveln.

Von da an kämpft sich Sung Jinwoo durch viele starke und mächtige Gegner, sowohl Monster als auch Menschen, um die Geheimnisse hinter den Kerkern und seinen eigenen Kräfte zu enthüllen.

Die erste Staffel endete mit einem Teaser zu Sung Jinwoos neuer starker Fähigkeit "Arise" und umfasst 12 Folgen, die komplett auf Deutsch vertont sind. Die Anime-Serie ist auf Crunchyroll verfügbar.