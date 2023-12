One Piece - Der Teaser zu Episode 1089 zeigt den Start der Final Saga

Die Anime-Serie One Piece legt traditionell zum Jahresende eine kleine Pause ein. In diesem Jahr entfällt die Folge, die sonst am 31. Dezember erschienen wäre. Das Warten lohnt sich allerdings, denn dafür startet am 7. Januar der "Egghead-Arc" mit Episode 1089.

Dieser ist gleichzeitig der erste Teil der "Final Saga", die im Manga mit Kapitel 1058 gestartet ist. Damit endet auch der bislang längste Arc der Serie. Dieser besteht mittlerweile bereits aus über 190 Episoden und läuft schon seit Juni 2019 im japanischen Fernsehen.