One Piece East Blue Brawl ist eine neue Roblox-Welt, in der ihr mit dem Strohhut-Pirat kämpft

Mit East Blue Brawl bekommt Roblox eine eigene One Piece-Welt, in der Spieler*innen an der Seite von Ruffy und seinen Freunden mit Fieslingen aus der blockigen Welt kämpfen können.

Der Hintergrund: Netflix hat sich mit Roblox zusammen getan, um einen "digitalen Freizeitpark" für Fans zu erschaffen. Genannt wird das Projekt "Nextworld" und wird einige Figuren aus den beliebten Netflix-Serien wie Stranger Things, One Piece und Cobra Kai beinhalten.

"Nextworld" startete offiziell am 8.Mai 2024 in den Early Access und die One Piece-Welt ist jetzt für alle Teilnehmer im Early Access zugänglich.