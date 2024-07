One Piece Episoden-Vorschau zeigt den epischen Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid in Folge 1112

One Piece veröffentlichte zum anstehenden Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid in der kommenden Folge 1112 eine Episoden-Vorschau und Fans sind gespannt auf das epische Aufeinandertreffen der beiden.

Die Egghead-Arc nimmt weiter im Anime an Fahrt auf. Während die Strohhüte sich mit den Fünf Weisen, der Weltregierung und der Marine schlagen müssen, versuchen Ruffy und seine Freunde von der Laborinsel von Vegapunk zu flüchten. Doch zur gleichen Zeit entfaltet sich noch etwas größeres auf der Insel und Heimat der Riesen, Elbaf.

Dort werden zwei große Mächte aufeinander treffen: Shanks und Eustass Kid. Kid hegt einen großen Groll gegen den Kaiser und Shanks ist auf die Poneglyphe von Kid scharf, der in seinem Besitz ist.



Es steht also ein großes Duel zwischen den zwei starken Kämpfern an und der neueste Teaser-Trailer zur Episode 1112 gibt bereits Vorgeschmack auf den epischen Schlagabtausch der beiden.

Folge 1112 des One Piece-Animes wird am Samstag, den 13. Juli 2024, auf Crunchyroll und Netflix verfügbar sein.