One Piece feiert den Release von Band 109 mit einem emotionalen Video über Bonney und Kuma

One Piece befindet sich derzeit immer noch mittendrin in der Egghead-Arc. Oda hat jedoch noch eine weitere Überraschung für One Piece-Fans geplant. Nicht nur hat Band 109 wieder eine neue bunte Zeichnung als Cover-Bild vom beliebten Mangaka und Schöpfer bekommen, sondern es zeigt auch die rührende Verbindung zwischen Bonney und Kuma.

Der offizielle YouTube-Kanal von One Piece setzt aber noch eins drauf und veröffentlichte am 04.07.2024 ein 5-Minütiges Video, das Bonneys und Kumas rührende und herzzerreißende Geschichte für alle Fans mit japanischer Musik und den passenden Mangaseiten noch einmal zusammenfasst.

Ihr könnt den Manga von One Piece auf der offiziellen Seite von Shueishas MangaPlus entweder auf Deutsch oder Englisch lesen.