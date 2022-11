One Piece Odyssey - Im JRPG bereist die Strohhut-Crew auch die City of Water

Zum 25. Jubiläum spendiert Bandai der beliebten Manga- und Anime-Reihe mit One Piece Odyssey ein umfangreiches JRPG mit einer neuen Geschichte und einem Mix aus neuen Charakteren und alten Bekannten. Das Spiel soll am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Eine mysteriöse Insel dient dem Titel als Schauplatz, darüber hinaus wird die Strohhut-Bande aber auch bereits bekannte Orte besuchen. So ist das Königreich Alabasta ebenfalls mit an Bord und mit einem neuen Trailer haben die Entwickler*innen jetzt angekündigt, dass auch die City of Water aus dem Story Arc Water 7 im Spiel erkundet werden kann.