One Piece Odyssey - Im Launch-Trailer bricht die Strohut-Crew auf zu neuen Ufern

Der Release von One Piece Odyssey steht kurz bevor. Ab dem 13. Januar könnt ihr auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC mit der Strohhut-Bande in See stechen. Das 25-jährige Jubiläum der Manga-Vorlage wird mit einem umfangreichen JRPG gefeiert, das eine komplett neue Geschichte erzählt und euch trotzdem in bekannte Umgebungen versetzt.

Im Test von Eleen könnt ihr nachlesen, für wen das Spiel geeignet ist, was es gut macht und wo es Probleme gibt. Der Launch-Trailer feiert jetzt den Release.