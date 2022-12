One Piece Odyssey - Neuer Gameplay-Trailer stellt Kämpfe und Erkundung vor

One Piece Odyssey ist ein neues JRPG von ILCA, Inc., das aktuell für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird. Das Spiel erscheint am 13. Januar und möchte sowohl Fans der Manga- und Anime-Vorlage als auch Neueinsteiger begeistern.

Im Zentrum steht natürlich die emotionale Geschichte, in der die beliebte Strohhut-Bande auf einer mysteriösen Insel stranden und ihre Kräfte verlieren. Diese müssen sie dann mithilfe von Erinnerungen zurückgewinnen. Zu diesem Zweck werden viele bekannte Orte bereist und epische Schlachten geschlagen. Der neue Trailer stellt die Kämpfe und die Erkundung der offenen Gebiete ausführlich vor.