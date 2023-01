One Piece Odyssey - Neuer Trailer verrät, was euch in der Demo erwartet

Das JRPG One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Drei Tage vorher könnt ihr das Spiel in einer Demo ausprobieren. So könnt ihr schon vorab den Beginn der Story erleben und euch mit dem Gameplay vertraut machen.

Jegliche Fortschritte, die ihr in der Demo macht, könnt ihr dann auch ins fertige Spiel übernehmen. In One Piece Odyssey verschlägt es die aus dem Anime und Mange bekannte Piraten-Crew auf die mysteriöse Insel Waford, wo die Held*innen einen Teil ihrer Kräfte einbüßen. Diese müssen dann mithilfe von Erinnerungen wieder erlangt werden.