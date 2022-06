One Piece Odyssey-Trailer zeigt wie die Strohhutbande auf der Insel strandet

09.06.2022 22:11 Uhr

One Piece Odyssey wird die große Hoffnung der Strohhutbanden-Fans in diesem Jahr. Das RPG soll euch in die Rolle von Ruffy und den ganzen anderen Piraten eine mysteriöse Insel erkunden lassen. Mit dem neuesten Trailer vom Summer Game Fest wird jetzt gezeigt, wie die Bande auf dem Ort strandet.

Es gibt immer noch keinen genaueren Release-Termin als 2022 und das Spiel soll für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC erscheinen.