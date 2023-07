In Folge 1071 wird es erstmals Ruffys Gear 5-Stufe in bewegten Bildern im Anime zu sehen geben. Auf dem One Piece Day enthüllten die Verantwortlichen einen ersten Teaser-Trailer, in dem Ruffys besondere Kräfte zu sehen sind. Die Premire von Gear 5 wird von Trommelschlägen begleitet. Ruffy kann mit den erwachten Teufelskräften seine Gliedmaßen ins Unendliche wachsen lassen oder seine Umgebung in Gummi verwandeln.