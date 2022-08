1999 erschien mit Outcast ein zwar mäßig erfolgreiches, aber heute zum Kult gewordenes Open-World-Spiel, das für seine damalige Technologie und dem detaillierten Design seiner Alienwelt bis heute gepriesen wird.

Outcast 2 - A New Beginning wird über 20 Jahre später vom selben Studio entwickelt. Während des THQ Showcases 2022 enthüllte der Publisher einen neuen Gameplay-Trailer, in dem es jede Menge Szenen in der Open World zu sehen gab. Auch der Held des Vorgängers ist wieder dabei, hat aber ein paar neue Gadgets im Gepäck.

Der Titel soll für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.