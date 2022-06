Overwatch 2: Trailer stellt den neuen Champion Junker Queen vor

17.06.2022 12:34 Uhr

Im Trailer zur neuen Heldin aus Overwatch 2 wird ihre Origin-Story erzählt. Schon als kleines Mädchen wird sie mit ihrer Familie aus ihrer Heimat Junkertown vertrieben. Doch als sie endlich erwachsen wird, geht sie auf einen großen Rachefeldzug und besiegt jeden Krieger der Arena, bis sie auf den Junker King trifft, welcher für den Rauswurf in der Vergangenheit verantwortlich war. Schlussendlich schickt sie aber auch ihn auf die Matte und wird zur Junkerqueen gekrönt.