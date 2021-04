Oxenfree 2: Lost Signals - Teaser kündigt den zweiten Teil des Adventures an

14.04.2021 19:06 Uhr

Während der Nintendo Indie World im April 2020 wurde das Adventure Oxenfree 2: Lost Signals mit einem Teaser angekündigt.

Die Story des Adventures setzt etwa fünf Jahre nach dem Ende des ersten Teils an, Protagonistin Riley kehrt in ihre Heimatstadt Camena zurück. Dort sind mysteröse Radiosignale aufgetaucht, die sie jetzt untersuchen muss. Und natürlich steckt hinter der ganzen Geschichte deutlich mehr, mehr Details gibt es noch nicht. Dafür gibt der erste kurze Trailer aber schon einen Eindruck vom Spiel. Wie schon der erste Teil scheint Oxenfree 2 wieder auf eine intensive, von Horrorfilmen inspirierte Atmosphäre und zahlreiche Rätsel zu setzen, den ersten Teil also konsequent weiterzuführen.

Der Release von Oxenfree 2: Lost Signals ist für das Jahr 2021 geplant, der Titel wird für PC und Nintendo Switch erscheinen.