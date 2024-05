Pac-Man gibt's jetzt auch als Battle-Royale

Der Battle-Royale-Trend ist jetzt auch bei einem der ältesten Videospiele überhaupt angekommen. Ab sofort könnt ihr auch in Pac-Man versuchen, als Letzte*r zu überleben.

Das neue Spiel hört auf den Namen Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs und bietet kurzweilige Arcade-Action für bis zu 64 Online-Spieler*innen. Wie beim klassischen Pac-Man müsst ihr zuerst alles in eurem eigenen Labyrinth aufessen. Danach könnt ihr aber auch in die Labyrinthe der anderen Spieler*innen eindringen und euch ihnen direkt in den Weg stellen.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ist am 9. Mai 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen.