Palia lässt das Koop-Herz für Farming-Fans höher schlagen und die Beta startet bald

Palia ist eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing, Stardew Valley oder Disney Dreamlight Valley, funktioniert allerdings als Online-Rollenspiel. Ihr könnt also zusammen mit euren Freund*innen und anderen Spieler*innen Abenteuer erleben, Angeln gehen oder eure Häuser verschönern.

Weitere Aktivitäten umfassen den Anbau von Pflanzen, Holzfällen oder Kochen. Es soll also eine eher entspannte Erfahrung werden, die ihr ganz ohne Stress gemeinsam genießen könnt. Am 2. August startet der Titel, der später auch auf der Switch erscheinen soll – zunächst in einer Closed Beta.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch einen Account erstellen und mit etwas Glück werdet ihr dann zur Beta eingeladen. Euren Spielfortschritt könnt ihr dann beim vollen Release einfach mitnehmen. Wann der geplant ist, ist bisher noch unklar.