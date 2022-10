Paranormal Tales - Erster Trailer zeigt gruseliges Blair Witch Project-Setting

Mit Paranormal Tales erscheint irgendwann in der Zukunft ein Indie-Horrorspiel, das uns in der Rolle diverser Figuren in Setting wie einem düsteren Wald Aufgaben erledigen lässt. Und natürlich handelt es sich dabei nicht um Gute-Laune-Ausflüge, stattdessen machen wie Bekanntschaft mit fiesen Horrorgestalten.



Bislang ist Paranormal Tales nur für den PC angekündigt, ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.