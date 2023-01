Park Beyond - Der Theme-Park-Builder hat einen Bösewicht, der Spaß hasst

Park Beyond ist ein neues Aufbaustrategie-Spiel vom deutschen Studio Limbic Entertainment. Der Titel soll 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Es handelt sich dabei im Kern um einen klassischen Theme Park-Builder. Eure Aufgabe ist es also, einen Freizeitpark aufzubauen und zu managen. Euer Gegner ist dabei ein eiskalter Geschäftsmann, der nichts für Spaß übrig hat und die Welt am liebsten komplett asphaltieren würde.

Die Besonderheit von Park Beyond sind aber die Attraktionen. Hier werden nämlich bekannte Fahrgeschäfte wie Achterbahnen, Karussels oder Schiffschaukeln mit eigentlich unmöglichen Ideen verbunden. So hebt das Karussel kurzerhand ab oder die Achterbahn bietet mehrere waghalsige Sprünge.