Park Beyond zeigt die wildesten Attraktionen, die das Roller-Coaster-Genre je gesehen hat

Von Kanonen, Eistrollen und den altbewährten Loopings ist alles dabei: Im neuen Trailer zu Park Beyond bekommen wir bereits einen kleinen Einblick, was alles in der Freizeitpark-Simulation möglich sein wird. Dabei könnt ihr nicht nur eure Achterbahnen völlig frei gestalten, sondern auch die Häuser drumherum. Egal ob Western, DaVinci oder Candyville - zu jedem Thema gibt es auch die passende Dekoration.

Park Beyond erscheint 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt.