Path of Exile 2 startet am 6. Dezember in den Early Access auf PC und Konsolen. Der frühere Zugang ist zwar kostenpflichtig, erst später soll das Hack and Slay genau wie der Vorgänger als Free2Play-Spiel laufen. Doch die Early-Access-Version verspricht bereits sehr viele Inhalte, die jetzt genau vorgestellt wurden. Im Video liefert euch Path-of-Exile-Experte Lowepe (YouTube und Twitch) einen Überblick zu den Inhalten und Neuerungen, die euch in wenigen Tagen bei Path of Exile 2 erwarten.

Unter anderem gibt es Details zu den sechs Charakter-Klassen, die ihr in der Early-Access-Version von Path of Exile 2 bereits ausprobieren könnt und natürlich bekommt ihr auch einen Überblick zu den Endgame-Inhalten. Denn auch wenn Path of Exile 2 noch längst nicht bereit für Version 1.0 ist, lassen euch die Entwickler von Grinding Gear Games ab Dezember bereits jede Menge Endgame-Aktivitäten ausprobieren und eure Helden immer weiter aufsteigen.