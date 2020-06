Path of Exile zeigt im Trailer das neue Harvest-Update

03.06.2020 14:30 Uhr

Der Diablo-Konkurrent Path of Exile zeigt mit einem neuen Trailer, was euch im kommenden Harvest-Update erwartet.

Im Vordergrund steht hierbei das Aufbauen eines eigenen Gartens. Das sind aber keine schönen Blumen oder Gemüse, sondern fiese Monster, wie große Spinnen. Mit der Zeit wachsen diese und sobald sie "reif" sind, könnt ihr ihre Lebensessenz ernten, indem ihr sie tötet.

Das Harvest-Update erscheint am 19. Juni für PC und am 24. Juni für PS4 und Xbox One.