Payday 3 angezockt! Das hat der Koop-Shooter auf dem Kasten

Wir waren in Stockholm bei den Entwicklern von Payday 3 und haben den Koop-Shooter endlich angespielt. Die Starbreeze Studios schicken uns in ihrem neusten Spiel erneut in gefährliche Raubüberfälle, die wir diesmal noch vielseitiger angehen können – von ganz heimlich bis ohrenbetäubend laut!

Diesmal geht es allerdings nach New York. Mit dabei sind aber wieder die bekannten Figuren aus dem Vorgängerspiel und zum Release am 21. September 2023 auf PS5, Xbox Series und PC soll es erstmal acht Heists in der Stadt geben. Im ersten Jahr kommen dann vier weitere Heists kostenpflichtig dazu.

Im Vorschau-Video zu Payday 3 zeigen wir Gameplay aus dem Koop-Shooter und stellen die wichtigsten Neuerungen des Spiels vor.