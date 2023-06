Payday 3 hat uns 10 Jahre warten lassen - so wie es aussieht, hat sich das aber gelohnt

Payday 3 erscheint knapp 10 Jahre nach dem zweiten Teil in diesem September für PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf der Xbox Direct wurde neues Gamelay aus dem Heist-Game gezeigt, das einen Blick auf die hervorragende Grafik erlaubt. Wie in den Vorgängern könnt ihr zusammen mit anderen Spieler*innen im Koop Banken und mehr in der First-Person-Perspektive ausrauben. Der Titel erscheint am 21. September.