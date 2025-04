Wir sind über ein Spiel gestolpert, dass wir euch nicht vorenthalten wollen!

Im Action-Adventure The Spirit and the Mouse erkundet ihr als namensgebender Nager das französische Örtchen Sainte-et-Claire. Während eines Sturms werdet ihr vom Blitz getroffen und habt daraufhin elektrisierende Fähigkeiten.

Anders als die gelbe Elektromaus der Pokémon Company nutzt ihr diese Gabe allerdings nicht zum Kämpfen, sondern helft den wuseligen Geistern der Stadt dabei das spirituelle Gleichgewicht wieder herzustellen.

Im Trailer ist beispielsweise zu sehen, wie sich das Tier als Elektroball durch Kabel schnell fortbewegen kann oder mit allen möglichen elektrischen Geräten interagiert, um Rätsel zu lösen.

Ihr erkundet die Spielwelt aus der Third-Person-Perspektive der winzigen Maus, klettert über Balkone, erfüllt Quests und sammelt Gegenstände. Dabei helft ihr der menschlichen Bevölkerung ihre Probleme zu lösen, um wieder mehr Licht in die unglücklichen Herzen scheinen zu lassen.

The Spirit and the Mouse ist bereits 2022 für PlayStation, Nintendo Switch und PC erschienen. Seitdem konnte es auf Steam beeindruckende 97% positive User-Reviews für sich verzeichnen.