Pikmin Bloom: Ankündigungs-Trailer stellt die neue App der Pokémon Go-Macher vor

27.10.2021 02:00 Uhr

In Pikmin Bloom von Niantic sammelt ihr durch Bewegungen wie etwa Spaziergänge viele der kleinen Pflanzenwesen Pikmin, mit denen ihr dann interagieren könnt. Die Winzlinge sammeln beispielsweise Items für euch, Nektartropfen lassen zudem Blumen aus ihren Köpfen wachsen. Nehmt ihr die Pikmin dann mit auf eure Spaziergänge, könnt ihr eure Umgebung, die in der App auf einer Karte dargestellt wird, "erblühen" lassen. Außerdem gibt es diverse Multiplayer-Funktionalitäten und die Möglichkeit, euch am Ende eines Tages diverse Statistiken anzeigen zu lassen.



Der Ankündigungs-Trailer stellt euch die App genauer vor, der Release der App soll zeitnah für iOS und Android-Geräte erfolgen.