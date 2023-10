Pluto: Der Sci-Fi-Anime von Netflix vermischt I, Robot und Blade Runner mit tollen Animationen

Pluto ist ein Sci-Fi-Anime, der am 26. Oktober auf Netflix erscheint und euch in eine futuristische Großstadt, in der Menschen und Roboter gemeinsam leben, entführt. Eigentlich können Roboter Menschen nicht verletzen, als bei einer Mordserie allerdings keinerlei menschliche Spuren aufzufinden sind, wird Inspektor Gesicht stutzig.

Nacheinander werden die sieben mächtigsten Roboter der Welt zusammen mit ihren menschlichen Verbündeten ermordet und durch seine Nachforschungen gerät der Inspektor immer mehr selbst ins Fadenkreuz. Die Geschichte vermischt Elemente aus KI- und Roboter-Filmne wie Blade Runner und I, Robot zu einem schick animierten Krimi-Abenteuer.