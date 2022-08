Poinpy: Im neuen Spiel des Downwell-Erfinders müsst ihr eine riesige Bestie füttern

Ojiro Fumoto, einer der Macher von Downwell, meldet sich mit einem neuen Spiel zurück - welches deutlich bunter ausfällt. In Poipy steuert ihr ein Wesen auf der Flucht vor einer riesigen, blauen Bestie, die etwas an eine Katze erinnert. Die verspürt allerdings einen riesigen Hunger und jagt euch deshalb in dem Plattformer immer weiter nach oben.

Um euch zu retten, müsst ihr von einer Plattform zur anderen springen und verschiedene Früchte sammeln, um den Hunger der Bestie zu stillen. Das Ganze erinnert spielerisch ein wenig an den einstigen Mobile-Hit Doodle Jump.