Pokémon - Bidiza gibt alles in seinem eigenen Animations-Kurzfilm

12.01.2022 17:50 Uhr

Innerhalb der Pokémon-Welt gibt es viele Geschichten, die sonst eher im Hintergrund ablaufen. Dafür nutzt The Pokémon Company gerne kurze Animationsfilme.

In "Bidiza gibt alles" wird das Biber-Pokémon Bidiza in den Vordergrund gestellt. Wir verfolgen ein Bidiza, das von den anderen ausgestoßen wird und letztlich aber einen Platz bei einem Trainer im Team findet. Von nun an möchte sich unser Protagonist beweisen, dass er ein vollwertiges Mitglied sein kann.