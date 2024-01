Pokémon Concierge - So ist die neue Stop-Motion-Serie entstanden

Am 28. Dezember ist die neue Animations-Serie Pokémon Concierge mit vier Episoden auf Netflix gestartet. Jetzt wurde ein kurzes Making-of veröffentlicht. Das Besondere an der Show ist nämlich, dass sie komplett in Stop-Motion gedreht wurde, was natürlich viele Herausforderungen mit sich bringt.

Stop-Motion ist eine Technik, bei der aus vielen einzelnen Fotos ein Film entsteht. Alle Figuren und Pokémon wurden als Puppen gebaut und für jedes Foto einzeln arrangiert. Selbst kurze Szenen sind so sehr zeitintensiv.

Bei Pokémon Concierge geht es um Haru, die als Concierge im Pokémon-Resort anheuert. Dort machen Pokémon zusammen mit ihren Besitzer*innen Urlaub und erholen sich von ihren anstrengenden Kämpfen und Abenteuern.