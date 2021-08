Pokémon-Legenden: Arceus - Neuer Trailer zeigt Gameplay

18.08.2021 15:36 Uhr

Ein neuer Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus zeigt neues Gameplay zum Open World-Titel. Darin sind nicht nur bekannte Pokémon in freier Wildbahn zu sehen, an die Spieler*innen sich anschleichen können, auch die neuen Fortbewegungsmöglichkeiten durch die offene Spielwelt werden gezeigt. So ist es möglich, auf Pokémon zu reiten, um sich über Land, Wasser und auch die Lüfte fortzubewegen.