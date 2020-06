Pokémon Unite - Trailer zum Free2Play-MOBA zeigt Strategie-Ableger

24.06.2020 15:18 Uhr

Mit einem Reveal-Trailer enthüllte The Pokémon Company das nächste Videospiel aus dem Pokémon-Universum. Statt der erhofften Remakes der 2. oder 4. Pokémon-Generation, erwartet Fans mit Pokémon Unite ein kostenloser, teambasierter Strategie-Ableger, der an MOBA-Spiele wie League of Legends oder Dota 2 erinnert.

Pokémon Unite hat noch keinen Releasetermin, soll aber für Nintendo Switch und Mobile-Geräte erscheinen.