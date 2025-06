Popucom könnte genau das Richtige für alle sein, die Koop-Spiele wie It Takes Two lieben

Am 2. Juni ist Popucom erschienen. Dabei handelt es sich um ein Koop-Spiel, indem ihr zusammen auf einen unbekannten Planeten katapultiert werdet, diesen erkunden und euch zahlreichen Gefahren stellen müsst. Neben diversen Action- und Adventure-Passagen stehen auch diverse Rätsel auf dem Programm. Auch wenn der Grafikstil deutlich anders ist, erinnert der Titel stark an die Koop-Spiele von den Hazelight Studios.



Bislang ist der Titel nur für PC erhältlich, PS4- und PS5-Versionen sind aber bereits in Planung.