Post Trauma - Fans von Oldschool-Horror, das ist was für euch!

Post Trauma wurde auf den The Game Awards 2022 angekündigt und will Oldschool-Horror mit einer festen Kamera samt moderner Optik und flüssigem Gameplay kombinieren. Gespielt wird Zugführer Roman, der in einer surrealen Welt gefangen ist und aus dieser entfliehen muss.

Angekündigt wurde das Adventure, das auch klassische Resident Evil-Puzzles beinhaltet, für PC und Konsolen. Welche genau und ob auch die Last-Gen bedient wird, ist aktuell noch unklar.