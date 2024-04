Prince of Persia bekommt in diesem Jahr noch ein Spiel und es sieht richtig gut aus

Nachdem das Serien-Comeback Anfang des Jahres mit The Lost Crown geglückt ist, erwartet euch mit The Rogue Prince of Persia ein weiteres Spiel noch in diesem Jahr.

Bei dem Titel handelt es sich um ein 2D-Roguelike mit Plattformer-Elementen und einem richtig schicken Comic-Stil. Für die Entwicklung zeigt sich das Studio Evil Empire verantwortlich. Die kennen das Genre aus erster Hand, zuletzt haben sie sich nämlich um den Post-Launch-Content von Dead Cells gekümmert.

The Rogue Prince of Persia startet am 14. Mai 2024 auf Steam in den Early Access.