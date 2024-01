Princess Peach: Showtime wird super abwechslungsreich, aber schaut selbst

Prinzessin Peach bekommt im März mit Showtime! ihr erstes eigenes Nintendo Switch-Abenteuer, in dem sie in verschiedene Rollen schlüpft und die jetzt im Trailer genauer vorgestellt werden.

Zusammen mit ihren Freund*innen will Peach eine Vorstellung im Funkeltheater besuchen, als der fiese Grape die Vorführung kapert. Nun liegt es an der Prinzessin, die Show zu retten. Dafür kann sie sich beispielsweise in eine Kunoichi (weibliche Ninja) oder ein Cowgirl verwandeln und in thematisch passenden Welten für Recht und Ordnung sorgen.

Princess Peach: Showtime! erscheint am 22. März exklusiv für die Nintendo Switch.