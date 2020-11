Project 007 - 1. Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher

19.11.2020 15:27 Uhr

In einer überraschenden Bekanntgabe enthüllten die Entwickler von IO Interactive das neue Projekt, an dem die Hitman-Macher aktuell arbeiten. Hinter Project 007 (Arbeitstitel) versteckt sich ein offiziell lizensiertes James Bond-Spiel, das allerdings eine komplett eigene Geschichte erzählen soll - eine Filmadaption kommt da also nicht auf uns zu. Stattdessen ist eine Origin-Story geplant, die uns zeigen soll, wie James Bond seinen 00-Status erlangt hat.

Abseits des ersten Teaser-Trailers, der nur das Laden der kultigen James Bond-Pistole in Nahaufnahme zeigt, sind allerdings noch keine Details zum Spiel bekannt. Auf der offziellen Website zu Project 007 ist ebenfalls nicht ersichtlich, für welche Plattformen das Spiel geplant ist.

Project 007 hat noch keinen Release-Termin, für weitere Infos kann der News-Letter abonniert werden.